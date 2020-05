Le retard de l'Eurostoxx sur le Dow Jones est phénoménal! La crise de 2008-2011, qu’on nous présentait à l’époque comme une crise équivalente à celle de 1929-1932, a finalement été très largement contenue, grâce aux fonds levés par les états sur les marchés obligataires.

Suite à cette crise, cependant l’Europe n’a jamais retrouvé sa croissance d’avant 2008, mais les Etats-Unis ont en revanche vécu la plus longue période de croissance de leur histoire !

Les années 2010 auront été les 10 glorieuses des USA !

Le fossé entre une Europe vieillissante et des Etats-Unis conservant toujours leur jeunesse, s’est largement creusé, comme on peut l’observer sur le parcours des indices boursiers respectifs de ces deux continents. La comparaison entre le Dow Jones (indice représentatif de la bourse américaine) et l’Eurostoxx (indice représentatif des bourses européennes) est éloquente et traduit le différentiel de croissance constaté entre Europe et Etats-Unis sur la précédente décennie.

Le parcours d’un indice boursier, sur le long terme, est représentatif de la santé économique d’un pays ou d’une zone économique. Entre le 1er mai 2010 et le 1er mai 2020, le graphique ci-dessus montre que le Dow Jones a gagné 118% alors que l’Eurostoxx n’a gagné que… 5% ! La crise actuelle, que l’on présente trop souvent dans les médias comme conjoncturelle, comme un épiphénomène consécutif au confinement, laissera des traces bien plus importantes que prévu. Y compris sur les indices boursiers. Surtout en Europe.



Jean-David HADDAD

Francebourse.com