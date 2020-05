Jusqu'à 1500 milliards d'euros d'emprunt selon le BCE! 1500 milliards d'euros... Pour avoir un ordre de grandeur, c'est plus que le PIB de l'Espagne!

Et c'est la somme que les pays de la zone Euro devraient avoir besoin d'emprunter selon la présidente de la BCE. Rien que cette année!



"La BCE estime que, dans notre scénario médian d'une baisse d'environ 8% du produit intérieur brut, les besoins de financement additionnel pour les gouvernements de la zone euro cette année résultant de la récession et des mesures budgétaires nécessaires pourraient dépasser 10% du PIB de la zone euro" a dit Christine Lagarde.



Cela correspondrait à une émission supplémentaire de dette de 1000 à 1500 milliards d'euros selon la même personne. Rappelons que le PIB de la zone Euro approche les 12.000 milliards d'euros, réalisé à plus de la moitié par ses deux poids lourds, l'Allemagne (30%) et la France (21%).



Francebourse.com