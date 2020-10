Francebourse reprend ses mails de crise quotidiens!

Comme promis à nos lecteurs, c'est reparti pour un mail quotidien sur la situation de crise sanitaire et économique, comme au printemps dernier, et cela jusqu'à nouvel ordre, bien que cela devrait être moins long.Les marchés ont brutalement dévissé suite aux annonces de reconfinement en France, et de mesures plus ou moins similaires en Europe, mais de façon plus régionalisée et pas de façon nationale.Dans un premier temps, les marchés ont pris peur, et on pouvait craindre effectivement une lourde rechute comme en mars, mais depuis 2 jours, on constate bien que la situation est différente car le confinement est différent et il s'agit plus d'un contrôle de la population (attestations, etc) qu'un confinement à proprement parler vu que l'activité économique reste en fonctionnement excepté le secteur du tourisme.Ainsi, il y aurait peut-être une figure intéressante sur le CAC 40, avec un canal baissier sur lequel l'indice pourrait rebondir.Une analyse graphique du CAC 40 est en ligne :Un premier mail a été envoyé ce vendredi :Francebourse.com