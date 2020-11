Le lundi fou! Par Jean-David Haddad

La séance de lundi a été une folle séance sur la bourse de Paris avec un CAC 40 qui s'est envolé de 7.5%. Un "score séanciel" pas vu depuis des années... Qui est un score typique de marchés angoissés!D'ailleurs la bourse de New-York n'a pas du tout été aussi angoissée, puisque le Dow Jones a gagné 2.95% tandis que l'infatigable Nasdaq a perdu 1.53%.Ce qui s'est passé sur Wall-Street est emblématique de l'état d'esprit de ce lundi fou, qui a vu les valeurs de l'économie traditionnelle exploser et celles de ce qu'on nommait la "nouvelle économie" baisser.En effet, toute cette crise du Covid a changé nos comportements : davantage de télétravail, de temps passé sur le net, moins de voyages, de déplacements, donc moins d'utilisation du pétrole, etc.Depuis des mois, on voit les actions des transporteurs aériens s'effondrer, comme celles des foncières (qui exploitent bureaux et centres commerciaux) ou des bancaires, tandis que les actions des pure players du net explosent. C'est la fameuse reprise en K qui a été décrite il y a quelques jours ( www.francebourse.com ).Les excès ont été très spectaculaires sur la bourse de Paris et même en Europe!Le marché, loin d'avoir été efficient, a été univoque, binaire, manichéen : il a jeté tout ce qui concerne internet et a acheté tout ce qui concerne l'économie traditionnelle. En Allemagne, un titre comme "Bet At Home" (paris sportifs sur internet) a perdu plus de 10%! Pourtant si le Covid disparaissait et que la vie normale reprenait, il y aurait plus de compétitions sportives et plus de paris en ligne car c'est un secteur qui a le vent en poupe!Bref, la réaction du marché a été épidermique.Et elle ne saurait durer.Il y a eu surement de nombreux rachats de ventes à découvert.Déjà cette nuit, le VIX, qui était tombé à 25 remonte à près de 29.Quant à la réaction des marchés américains, elle devrait doucher la frénésie haussière.Notre portefeuille a évidemment repris quelques points.Et nous en avons profité pour réaliser quelques prises de bénéfices.Mais le vaccin n'est ni certain ni pour demain, et en attendant, les confinements ont encore le temps de ravager l'économie!Donc, nous restons sur notre trajectoire, qui, je le rappelle n'est pas du tout catastrophiste (les portefeuilles catastrophistes ont baissé sur la journée d'hier), mais qui est prudente et faite de discernement!Jean-David HaddadAuteur de :"Tout le monde peut s'enrichir en bourse""Small Caps""Face au monde d'après"Francebourse.com