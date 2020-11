Les valeurs pétrolières s'excitent!

On remarque depuis quelques séances une très forte volatilité sur les valeurs pétrolières et para pétrolières. Avec une tendance à la hausse surtout sur les valeurs les plus massacrées comme Vallourec. Ces valeurs perdent entre 60% et 80% depuis le 1er janvier.De leur côté, les pétrolières pures sont moins affectées mais le sont quand même; et forcément, rebondissent moins.Nous sommes depuis le début d'année, totalement à l'écart du secteur, qui, rappelons-le, nous avait bien rapporté entre 2016 et 2019.La question est : faut-il y revenir?Pour cela, il est important d'observer les cours du pétrole.Une analyse graphique est en ligne :Un mail a été envoyé à nos abonnés :Francebourse.com