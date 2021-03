L'or et l'argent. Enfin un guide complet dirigé et édité par JDH

Depuis les années 2000, l'or bénéficie d'un regain d'intérêt de la part des investisseurs. Perçu à la fois comme placement sûr en cas de crises, et comme source d'enrichissement, il fait figure d'investissement de long terme.Mais pourquoi et comment investir sur l'or ?Entre lingots, pièces, or papier, actions de mines d'or, certificats, e-gold, que choisir et quelle fiscalité ?Et surtout à quel moment ? Le marché de l'or, même s'il monte sur le long terme, reste un marché fluctuant.Mieux vaut donc trouver le bon timing. Qui sera fonction de la conjoncture, des cycles, des crises, etc.JDH a dirigé et édité un guide complet, écrit par le jeune économiste Thomas Andrieu. Son titre? Tout simplement "L'or et l'argent". Et en sous-titre : "Guide complet pour comprendre et investir".On notera aussi une préface de Simone Wapler, spécialiste de l'or, qui a longtemps écrit sur Agora Publications.Ce guide complet répond à toutes ces problématiques, et plus encore. Il est le seul guide qui envisage la profondeur historique, et qui aborde la prospective économique et monétaire sur les années à venir comme calendrier pour bien investir. Résolument moderne, il compare l'or avec les crypto-monnaies, et aborde les nouvelles crypto-monnaies basées sur l'or. Non exclusif, il fait aussi la part belle au grand challenger de l'or, à savoir l'argent, qui peut s'avérer être un bon complément à l'or dans un patrimoine diversifié. La comparaison entre l'or et l'argent est également au coeur des problématiques posées dans ce guide idéal pour investir avec efficience sur ces deux métaux précieux.Francebourse.com