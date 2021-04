Francebourse change de peau! Message de Jean-David Haddad

Article du

Chers membresJ’ai l'immense plaisir de vous annoncer une nouvelle version de Francebourse, mise au goût du jour, pour votre plus grand confort de navigation.Un site plus épuré.Un espace abonné plus complet dans lequel vous retrouverez vos lettres, les analyses, les recommandations, etc.Dès maintenant, identifiez-vous sur la page d'accueil, en entrant votre e-mail et votre mot de passe, qui restent les mêmes.Vous verrez qu'une fois identifié, le site change de physionomie et vous aurez une meilleure expérience utilisateur.Nos portefeuilles, se nomment désormais "Portefeuille croissance" et "portefeuille rendement". En référence, respectivement, au portefeuille de la Quinzaine de Francebourse, et de la lettre "Pépites du Rendement".Je vous laisse parcourir le site.Notre service clientèle est à votre écoute sur contact@francebourse.com Jean-David HaddadRédacteur en chef