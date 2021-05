La bourse de Paris en pleine saison des dividendes!

Article du

La saison des dividendes bat son plein! Elle a commencé début avril et se poursuit traditionnellement jusqu'à fin juin, soit au moment des dernières Assemblées Générales, le moment où sont souvent détachés les dividendes.

C'est tous les jours que des small et mid caps détachent actuellement des dividendes, tandis que pour les valeurs du CAC 40 ou du SBF 120, le plus gros est passé (car elles tiennent leurs AG souvent bien plus tôt).

Très récemment néanmoins, Air Liquide a détaché son coupon, ou, bien que ne faisant pas partie du CAC 40, Dassault Aviation.



Nous réalisons régulièrement des suivis sur le sujet pour nos abonnés.



