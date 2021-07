Lacroix en pleine augmentation de capital

La très discrète société Lacroix, qui a largement enrichi nos abonnés ces deux dernières années, réalise en ce moment même une augmentation de capital avec maintien préférentiel des DPS.

La période de négociation des droits préférentiels de souscription s'étend du 7 juillet 2021 au 19 juillet 2021 tandis que la période de souscription va du 9 juillet 2021 au 21 juillet 2021 inclus.

Cette opération financière permettra de lever 47.745 M€ par émission de 1 146 344 actions nouvelles, au prix unitaire de 41,65 euros (dont 6,64 euros de valeur nominale par action et 35,01 euros de prime d'émission), à raison de 7 actions nouvelles pour 23 actions existantes.

Il s'agit d'une augmentation de capital visant à financer le développement de l'entreprise ainsi que l'atteinte de ses objectifs financiers. Et non d'une augmentation de capital de confort ou de recovery.



