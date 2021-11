CAC 40 : Première séance de correction depuis les 7000 points

Depuis que le CAC 40 a passé en force sa résistance historique à 6922 points puis la résistance psychologique des 7000 points, il n'a cessé de grimper comme l'a montré notre précédente analyse graphique.

Aujourd'hui, le CAC 40 effectue sa première séance de correction depuis ce passage en force et donc depuis le déclenchement de ce précoce rallye de fin d'année.

En effet, sur cette séance de vendredi, il perd plus de 1% à 14h, revenant à 7070 points dans des volumes non négligeables de 2.3 milliards d'euros.

C'était il y a deux semaines que l'indice vedette de la bourse de Paris faisait sa première cloture au dessus des 7000 points.



