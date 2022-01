Nos performances définitives sur 2021

Article du

Sur l'année 2021, voici nos performances, arrondies au chiffre entier le plus proche.Le portefeuille FRANCEBOURSE, basé sur la croissance, les opportunités spéculatives, et assez orienté PME/ETI, nous réalisons la performance de 11%.C'est honorable, c'est moins que le CAC mais pour rappel en 2020, année où le CAC a perdu 8%, notre portefeuille a fini dans le vert! Il n'a pas fait d'année négative depuis 2018.Depuis sa création (il vient de fêter ses 20 ans), il gagne 845%, soit 9.45 fois la mise initiale.Cela fait une moyenne de 12% par an (racine vingtième de 9.45)Le portefeuille PEPITES DU RENDEMENT, basé sur la rente et uniquement la rente, avec peu de mouvements, nous réalisons l'incroyable performance de 32%.C'est énorme, tout simplement, et c'est la plus forte performance de son histoire.Ce portefeuille fête aujourd'hui ses 10 ans (création 1er janvier 2012), il gagne 210% depuis sa création, soit 3.1 fois la mise initiale.Cela fait une moyenne de 12% par an également (racine dixième de 3.1)Pour info, sur 10 ans, le CAC 40 gagne 122% soit une moyenne annuelle de 8% par an. Sur 20 ans il gagne 52% soit une moyenne annuelle de 4.2%.Profitez de notre promo pour vous abonner en sachant que c'est le renouvellement des abonnements d'année en année qui permet d'avoir cette très belle stabilité sur la durée (et c'est pour cela que nous comptons autant de fidèles) :JDHFrancebourse.com