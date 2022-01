Action ATOS : vers une fin de la purge?

Article du

Pour purger, il purge le titre Atos!Parmi les plus fortes baisses de 2022 il perd 16%... Et divise par 3 depuis ses plus hauts de 2017 à 101€!Eh non, il n'y a pas eu de split...Le marché est allé de déception en déception sur ce titre.Et à un moment, sur une entreprise de cette dimension, il faut forcément se poser la question du rebond.Est-ce proche ou pas?Ce matin, une analyse fondamentale et une analyse graphique sont en ligne sur Francebourse :jdhfrancebourse.com