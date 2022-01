Le CAC 40 n'arrive pas à émerger en cette nouvelle année!

Décidément... Après avoir très bien commencé l'année 2022 et atteint un plus haut historique le 5 janvier à 7385 points, le CAC 40 a désormais du mal à émerger et à se maintenir en territoire positif. Après une séance de hausse (comme celle d'hier) vient presque fatalement une séance de correction (c'est le cas aujourd'hui).

Ainsi, en ce mardi 18 janvier, voilà que l'indice cède désormais 0.4% depuis le 1er janvier.

Notre portefeuille CROISSANCE, lui, est à +3.5% depuis le 1er janvier.



