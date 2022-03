Crise géopolitique - Point sur la situation du jour par JDH

Aujourd'hui, le conflit se poursuit. Le président ukrainien appelle l'Europe à intégrer son pays, tout en laissant entendre que sa vie touche peut-être à son terme. Par ailleurs, à l'ONU à Genève, tous les ambassadeurs quasiment ont quitté l'assemblée quand le haut digitaire russe a parlé en visio.

L'isolement économique de la Russie se poursuit par ailleurs tandis que les menaces nucléaires n'ont pas été levées mais pas non plus réitérées.

Dans le contexte actuel on ne perçoit aucune fin du conflit et les marchés financiers, devant cette incertitude, continuent de baisser.

Ils deviennent d'ailleurs de plus en plus nerveux et sanctionnent gravement des sociétés qui les déçoivent comme Atos aujourd'hui, dont les annonces n'ont franchement rien d'alarmant pourtant.

Bref, la nervosité est bien là et la rationalité baisse corrélativement. Donc l'efficience aussi. C'est hélas la leçon de ces deux derniers jours.



Cette crise va peser sur l'économie européenne, bien plus qu'on nous le dit dans les médias car il faut bien comprendre que la nature a horreur du vide, ce qui signifie que toute société européenne qui quitte le marché russe (Total par exemple) sera remplacée par une société chinoise ou indienne... Ainsi le bloc qu'Orwell appelait ESTASIA dans son célèbre "1984" (que j'ai préfacé l'an dernier), est en train de se constituer...



Il faut bien réaliser que les marchés perdus en Russie ne seront pas remplacés... en Russie du moins...



Nous avons fait des arbitrages très récemment. Ces derniers ne sont pas suffisants. Nous allons poursuivre. Et cela très rapidement mais sans se précipiter non plus car tout est à analyser (projections MT etc) comme nous l'avions fait avec le COVID.

Bien sur l'or et l'argent sont à conserver.

Comme je l'ai plusieurs fois expliqué, l'argent est le grand ami de l'inflation tandis que l'or est actuellement acheté à fond par les Russes. Et ce n'est que le début.

Les BX4 aussi sont à conserver.



Voilà pour les infos du jour, mes analyses et la stratégie.



