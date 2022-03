La France sous économie administrée

Macron libéral? C'est ce que disent ses détracteurs... Quelle méconnaissance du libéralisme!

Depuis 2020, le France vit sous économie administrée. C'est Bercy qui décide de tout pour les petites et grandes entreprises, et quand ce que décide Bercy n'est pas favorable, Bercy aide.

En 2020, et 2021, il a été décidé de fermer les commerces non essentiels, les restaurants, les discothèques, etc. Décision autoritaire. Fermeture administrative. La politique a été celle du "quoi qu'il en coute" puisque l'Etat français a décidé d'indemniser selon des modes de calcul bien complexes. Quoi qu'il en coute... Il en a couté! Le déficit de la France est passé de près de 100% du PIB (il en était là depuis quelques années mais hésitait à franchir les 100%) à 116% du PIB début 2022.

En en ce début d'année 2022 précisément, voilà que c'est le guerre. La guerre entre la Russie et l'Ukraine mais la guerre économique pour nous selon les propos de notre ministre de l'économie.

Ainsi les entreprises qui ont des activités en Russie sont invitées (et même plus qu'invitées) à quitter ce grand pays, et là encore nous allons aller vers du "quoi qu'il en coute". Les entreprises qui font du commerce en Russie sont invitées à cesser tout échange commercial. A ce stade il n'a pas été précisé de quelle nature seront les indemnisations ni s'il y en aura mais les propos récents semblent aller vers cette voie.

Ainsi il ne serait pas étonnant que le déficit croisse encore et que la dette augmente vers les 120% d'autant plus que les taux d'intérêt obligataires ne sont plus négatifs comme en 2020. Ce matin le taux de l'OAT France 10 ans était à 0.44%.

Le choc économique pourrait cette fois être plus important que prévu. Même si le "quoi qu'il en coute" coutera moins qu'en 2020, encore une fois, la France n'emprunte plus gratuitement.

Ainsi, un emprunt de 10 milliards en 2020 coutait zéro et même rapportait 20 millions par an avec un taux à -0.2%. Soit 200 millions sur 10 ans. C'était l'époque où emprunter rapportait!

Aujourd'hui, avec un taux à 0.44% il coute 44 millions par an soit 440 millions sur 10 ans. Soit un différentiel de 640 millions. Cela va changer beaucoup de choses...



