Nos performances depuis le début d'année

Alors que le CAC 40 stagne et garde un biais baissier, qu'il perd plus de 9% depuis le début d'année 2022, force est de constater que nos portefeuilles font une très belle performance!

Le portefeuille CROISSANCE perd 2.2%, il est donc très proche de l'équilibre, et un rien le ferait passer dans le vert. Nous avons mis en place, après le début du conflit et le flashkrach qui a suivi, une stratégie dite de neutralisation. Depuis, nous ne faisons que remonter la pente dévalée alors avec le reste du marché.

Quant à l'ineffable portefeuille RENDEMENT, il gagne désormais près de 10% depuis le 1er janvier! Avec un gain de 9.81%, il a de quoi faire vraiment rêver! Il faut dire que les titres de haut rendement sont toujours recherchés...



Les deux feront bientôt l'objet d'un ménage de printemps, qui nous parait nécessaire...



