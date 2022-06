Plusieurs indices boursiers sont à plus de 30% de baisse...

Il y a longtemps, bien longtemps qu'on n'avait pas vu un tel marché baissier.

Depuis le 1er janvier, le mythique, le très symbolique Nasdaq, perd 30.8% alors qu'on s'apprête à faire les comptes de ce premier semestre 2022 marqué par une inflation de plus en plus galopante et par les risques désormais très forts de récession.

Plus proche de nous, le CAC PME perd 33% depuis le 1er janvier.

Finalement avec "seulement" 17% de baisse, le CAC 40 qui n'avait pas autant flambé que le Nasdaq, parvient à sauver les meubles.

Bien mieux encore, notre portefeuille Croissance perd 7% et le portefeuille Rendement s'offre le luxe d'être dans le vert avec 5% de gains.

La configuration n'est pas la même qu'au moment du krach brutal et soudain de 2020 mais elle n'est pas sans rappeler l'année 2002, post attentats du 11 septembre, ou encore l'année 2008.



