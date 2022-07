Récession ou pas? Les américains jouent sur les mots...

Article du

Le PIB américain s'est contracté de 0.9% en rythme annualisé au 2e trimestre 2022, après une baisse de 1.6% au 1er trimestre.

La définition officielle de la récession consiste à ce qu'il y a ait deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. C'est bien le cas ici, et même si on prend la référence d'un trimestre à l'autre et non celle d'un rythme annualisé, il apparait que le PIB du 2e trimestre a baissé de 0.2% par rapport au 1e trimestre.

Quelque soit la référence temporelle que l'on prenne, il y a bien deux trimestres consécutifs de baisse du PIB.

Néanmoins l'administration américaine joue sur les mots.

En effet, l'administration Biden, soutient que l'économie n'est cependant pas forcément en récession du fait d'autres indicateurs plus favorables, comme l'emploi.

Le département du Commerce a dans la foulée expliqué que le recul du PIB s'explique par des baisses d'investissements des entreprises et d'achats de logements par les ménages.

Sur le front des devises, le billet vert ne bouge pas.



Le Dow Jones et le Nasdaq accusent légèrement le coup, perdant moins de 1% chacun.



A noter que demain ce sera autour de la France et la Zone euro d'afficher les PIB.



Francebourse.com

A la une

Publications précédentes