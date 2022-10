Quand revient le temps des OPA...

Article du

Et voilà revenu le temps des OPA!Alors que les marchés boursiers, dans leur ensemble, vivent une phase de baisse assez intense depuis le début d'année, sans pour autant qu'on puisse parler d'effondrement, un certain nombre de valorisations deviennent attrayantes.Et lorsque le marché présente une embellie, comme cela est le cas actuellement, on voit arriver les OPA, qui ont plus de chances d'aboutir et de plaire au marché lorsqu'il y a un brin d'optimisme, plutôt que lorsque "le couteau tombe".Nous sommes donc classiquement sur la phase de rebond qui pourrait séparer deux grandes phases de baisse, et cette phase vient de voir éclore un certain nombre de projets d'OPA. Le plus médiatisé est celui d'Elon Musk qui s'est enfin décidé à acheter Twitter pour 44 milliards de dollars (au dernier cours côté, Twitter était valorisé pour 40 milliards). A côté de cela, il y a l'OPA sur Tod's (chausseur italien) qui est là aussi en pleine incertitude. En France, EDF a lancé une OPA sur EDF, donc la logique n'est pas à l'expropriation des actionnaires individuels, mais cela est probablement lié davantage à des motifs politiques qu'économiques. Et plus proche de nous et de notre portefeuille, voilà une OPA surprise sur Manutan! C'est le groupe familial Guichard qui détient 73,28% du capital et 74,06% des droits de vote théoriques de la Société qui est à la manoeuvre. Un projet d'OPA simplifiée à 100€ par action a été déposé, en bonne et due forme.Ainsi, le titre Manutan, qui végétait entre 60 et 70€ s'est subitement enflammé pour s'installer au-delà des 100€, ce qui est rare d'ailleurs car en général un titre a tendance à s'installer juste sous le cours de l'OPA.Manutant fait partie du portefeuille FRancebourse depuis décembre 2021. Du fait de cette OPA, la ligne gagne plus de 44% en portefeuille...Voici notre recommandation :Francebourse.com