Le premier semestre 2023 en quelques mots boursiers, par JDH

Le premier semestre 2023 s'est achevé sans que la récession tant attendue n'émerge officiellement.

Si on devait résumer ce premier semestre :

-Une flambée des taux qui ne s'est pas arrêtée. L'Euribor 1 an finit à plus de 4% après avoir commencé l'année à 3.2% environ. Les taux de crédit immobiliers ont flambé eux aussi. Forcément. Les taux souverains ont eu un mouvement plus contenu. L'OAT France 10 ans finit le semestre sous les 3% après l'avoir commencé au même niveau.

-Cette flambée des taux suit le mouvement de la hausse des taux de le BCE, lui-même dicté par l'inflation.

-Une inflation qui s'accompagne d'une stagnation de l'économie. C'est donc une situation de stagflation à laquelle nous assistons.

-Contre toute attente, les marchés boursiers ont fait un bon semestre avec des indices tous en hausse. Cela dit, ils ont atteint des sommets en milieu de semestre desquels ils ne se sont pas rapprochés depuis.

-On note un VIX très bas, montrant peu d'inquiétude.

-Les volumes sont en baisse sur le CAC 40 : il y a une sorte de désertification des marchés.

-L'or a flambé en milieu de semestre, dépassant les 2000 dollars l'once et se calme depuis. Mais gagne quand même 5% depuis le 1er janvier.

-Le marché reste assez efficient, et il est très rapide à réagir, sanctionnant fortement les valeurs sur lesquels les doutes sont permis (exemple : Casino), et au contraire faisant monter les valeurs qui annoncent de bons résultats.

-Les dividendes ont été légion et c'est une bonne chose pour nous.



Dans ce contexte, nous avons fait un bon semestre, sur nos deux portefeuilles.

Et nous espérons une suite aussi bonne; mais attention à la récession. Combien de temps sera-t-elle contenue? Et le jour où elle sera là, est-ce que les marchés baisseront vraiment?



Ces questions restent en suspens, et les 6 mois qui viennent y répondront!

Jean-David Haddad

