La bourse de Madrid ramène l'Europe à la prudence

En ce lendemain d'élections générales en Espagne, la quatrième puissance économique d'Europe, la bourse de Madrid est plutôt en baisse après avoir décroché en début de séance. Elle a de ce fait impacté l'ensemble des indices boursiers européens. Actuellement, avant l'ouverture des marchés américains (qui pourraient aussi s'en trouver impactés), les principaux indices européens perdent plus de 0.5%.

C'est en effet l'incertitude qui prévaut suite à ces élections et d'ailleurs on voit le VIX remonter. Cette incertitude pourrait, si on se projette à plus long terme, avoir en fait des conséquences très imprévisibles.

En effet les deux grands partis de gouvernement ont progressé mais ne parviennent ni l'un ni l'autre à pouvoir former un gouvernement. Même avec l'appui de l'extrème droite, le parti populaire (droite classique) ne peut former gouvernement. Quant au parti socialiste de Pedro Sanchez, qui dirige le pays depuis 4 ans, il peut se maintenir au prix d'une alliance avec les indépendantistes catalans, qui serait loin d'être anodine. En effet, ces derniers réclament à la fois la libération de leurs prisonniers politiques (suite à la tentative de sécession de 2017) et l'organisation d'un nouveau référendum. Si cette alliance se fait et que ce référendum avait lieu, et surtout qu'il était gagné par les indépendantistes, et que du coup le gouvernement était obligé d'abdiquer, ce serait un séisme sans précédent en Europe, surtout si l'Europe acceptait l'intégration de la Catalogne comme état indépendant. Il serait alors évident que d'autres états pourraient demander dans divers pays de faire sécession et cela ouvrirait une porte vers la fin de l'ère des états-nations tels que nous les connaissons depuis deux siècles. D'autant plus que des airs d'impérialisme se réveillent ici et là (Chine, Russie, Turquie).

Bien sur, tout cela est de la politique fiction mais ces élections ouvrent la porte d'un tel scénario... ou d'un pays ingouvernable et d'un retour aux urnes pour les espagnols.



