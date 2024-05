Action Haffner : grimpe tel un ballon a hydrogene

Article du

Ce jeudi 30 mai aura vu une action s'envoler sur la bourse de Paris, mais loin du CAC 40 ou du SBF 120 : il s'agit de l'action Haffner Energy. Cette dernière a gagné près de 27%, arrivant à 0.75€, mais demeurant largement dans la catégorie des penny-stocks. Le cours de bourse ne doit pas induire en erreur : Haffner capitalise à plus de 30 millions d'euros, alors que son chiffre d'affaires flirte avec le zéro. C'est une sorte de licorne à la française. L'attrait que peut avoir le marché pour cette valeur, même si elle perd plus de 90% depuis son introduction, c'est son positionnement sur les énergies renouvelables, comme le procédé Hynoca qui permet de produire de l'hydrogène vert à partir de la biomasse par thermolyse. Mais plus récemment, Haffner a annoncé un nouveau projet de production de carburant d’aviation durable. Et aujourd'hui, l'ouverture d'une filiale aux Etats-Unis.

C'est plus sur des espoirs et du rêve que se construit la capitalisation de cette valeur, dont le PDG estime que le CA sera de 250 millions d'euros en 2027! Si le pari était réussi, il est clair que les 33 millions de capitalisation ne représenteraient pas grand chose. Mais de 0 à 250 millions en 3 ans, le chemin devra être fulgurant, et monter aussi vite et aussi haut qu'un ballon à hydrogène!



Jean-David Haddad

Francebourse.com

Bourse, Finance

