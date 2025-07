L’Investisseur gagnant : héritier de Benjamin Graham, de Keynes… et de Durkheim

Il y a des livres qui prolongent une méthode, et d’autres qui l’inaugurent.

L’Investisseur gagnant, publié début juillet 2025 par Jean-David Haddad, aux éditions REALIS, n’est pas un livre de plus sur la Bourse. C’est un ouvrage fondateur. Un livre qui propose une relecture radicale de l’investissement à la lumière d’une discipline souvent tenue à distance : la sociologie.

Et c’est en cela que ce livre se place dans l’héritage direct de trois figures majeures :



– Benjamin Graham, père de l’analyse fondamentale,



– John Maynard Keynes, génie de l’anticipation des comportements collectifs,



– et Émile Durkheim, fondateur de la sociologie moderne.



Repenser Graham à l’ère des ETF et d’Internet



Benjamin Graham est considéré comme le père de la finance moderne. Il a codifié l’analyse de la valeur, enseigné Warren Buffett, et posé les bases d’un investissement rationnel.

Mais nous sommes en 2025.

Et le marché a changé de nature.

La prolifération des ETF structure les flux comme jamais, redéfinissant les hiérarchies implicites entre titres.

Internet a renforcé les effets mimétiques, les dynamiques de foule, les bulles narratives.

Et dans ce nouveau monde, il faut revisiter Graham. Avec d’autres outils. D’autres grilles.



Keynes l’avait pressenti, Durkheim l’avait fondé



Keynes l’avait déjà dit, bien avant les réseaux sociaux :

“En Bourse, c'est come pour un concours de beauté, il ne faut pas voter pour celle que l’on trouve la plus belle, mais pour celle que les autres jugeront la plus belle.”

C’est tout l’enjeu du rang social d’une action : son PER n’est pas qu’un multiple de bénéfices. C’est un marqueur de statut, un indicateur de sa place dans la hiérarchie perçue par les investisseurs.



Et c’est là que Durkheim entre en jeu.



Car la sociologie est une science née en France, avec une rigueur méthodologique qui permet d’analyser les faits sociaux comme des structures.

Appliquée au marché, elle devient un outil puissant pour comprendre, anticiper, investir.



Et c’est précisément ce que fait Jean-David Haddad dans ce livre.



Une méthode éprouvée… et des résultats concrets



Depuis janvier 2025, Jean-David Haddad applique cette méthode sociologique à ses recommandations d’investissement.



Les résultats parlent d’eux-mêmes :



+22 % pour le portefeuille Croissance,

+21,7 % pour le portefeuille Rendement,

contre un CAC 40 autour de +5 % sur la même période.



Ce n’est pas une promesse. Ce sont des chiffres vérifiés, des performances publiées, semaine après semaine. Déposées à la BNF.



Et ce succès n’est pas seulement lié aux choix de valeurs. Il vient de la grille de lecture sociologique :



– comprendre les récits dominants,

– analyser les dynamiques de rang social,

– repérer les signaux faibles dans les mouvements de masse,

– interpréter les configurations graphiques comme des comportements collectifs, et non comme des figures abstraites.



Par exemple, certains signaux graphiques considérés comme baissiers par les traders classiques deviennent chez nous des signaux d’achat.

Et c’est ce qui a permis de réussir des opérations comme STIF, Exosens, ou d’autres à venir.



Un guide, pas un manifeste



Ce livre n’est pas un manifeste théorique. C’est un guide d’investissement, au sens que Graham avait donné à son “Investisseur intelligent”.



On y retrouve :



– des grilles d’analyse,



– des cas pratiques,



– des fiches outils,



– une annexe complète sur l’analyse des marchés prédictifs comme Polymarket,



– et des ponts entre la théorie sociologique (Durkheim, Bourdieu, Mauss, Goffman…) et l’investissement boursier concret.



C’est un livre pensé autant pour les investisseurs actifs que pour les lecteurs curieux de comprendre la logique profonde des marchés.





Une première mondiale, née en France



Le fait que cette approche naisse en France n’est pas anodin.

La sociologie y est née, et c’est tout à fait logique que sa première application complète aux marchés financiers vienne d’un auteur français : Jean-David Haddad, professeur agrégé de sciences économiques et sociales, rédacteur en chef de Francebourse,– investisseur depuis plus de 20 ans, et désormais co-rédacteur de la lettre Capital Trackers sur les ETF, publiée depuis avril 2025 par Capital.



Où acheter le livre



Le livre est déjà classé parmi les meilleures ventes en Bourse sur Amazon, alors même qu’il n’est pas encore pleinement en stock. Les délais de livraison annoncés sont surestimés : comptez 2 à 3 semaines.



https://amzn.to/4m49BTX



Il est également disponible en commande chez BOD :



https://librairie.bod.fr/linvestisseur-gagnant-jean-david-haddad-9791097792305



Et il sera bientôt référencé chez Fnac, Cultura, Decitre, et l’ensemble des libraires.



Un tournant pour Francebourse



Ce livre marque un tournant dans l’histoire de Francebourse. Depuis 2025, la sociologie est devenue notre méthode centrale, et ce livre vous en donne les clefs. Il est là pour vous accompagner dans votre démarche, affûter votre regard, et vous donner des outils différents, mais puissants. Ce n’est ni une méthode miracle, ni un gadget de gourou. C’est un pont entre l’intelligence sociale du monde… et les décisions d’investissement.



Et ce n’est que le début.



