Alerte ! Dette privée : plus préoccupant que la dette publique

Article du

La dette publique occupe tout l’espace médiatique. Elle est devenue le marqueur politique absolu : les 3 %, les 110 %, les agences de notation, les polémiques. Pourtant, derrière cette agitation comptable, se joue un phénomène bien plus profond, bien plus silencieux — et bien plus dangereux pour l’économie réelle.



Ce phénomène, c’est la dette privée.

Un sujet absent des journaux télévisés, quasi absent des chroniques économiques, alors même que c’est ici que se fabriquent les crises financières. C’est là, aussi, que se noue la fragilité structurelle des ménages, des entreprises, et du tissu productif français.



Sur France Bourse, nous avons soulevé ce sujet dès hier dans une vidéo qui, fait exceptionnel dans une niche aussi technique, a immédiatement trouvé un écho massif. Les données recueillies confirment ce que nous pressentions : il existe une véritable attente du public pour comprendre un risque dont personne ne parle.



Aujourd’hui, il est temps de poser les choses par écrit, graphiques à l’appui.



📉 Une hausse continue depuis vingt ans



Regardons les faits, froidement, sans narration politique.

Le graphique ci joint montre l’évolution de la dette privée en France (% du PIB) — ménages + entreprises — depuis l’an 2000



Ce simple graphique raconte une histoire que personne ne veut entendre :

• en 2000, la dette privée représentait 100 % du PIB ;

• en 2010, 125 % du PIB ;

• en 2020, 145 % du PIB ;

• en 2025, nous frôlons les 155 % du PIB.



Autrement dit, en un quart de siècle, la dette privée a augmenté 50 % plus vite que la richesse nationale.

Personne n’en parle, et pourtant c’est là que se trouve le risque systémique — pas uniquement dans la dette publique.



🧠 Pourquoi la dette privée est plus dangereuse que la dette publique



1. Parce qu’elle est invisible



Le déficit public occupe la scène.

La dette privée, elle, est disséminée :

• crédits immobiliers,

• crédits à la consommation,

• prêts d’entreprises,

• crédits de trésorerie,

• dettes fournisseurs.



C’est une dette atomisée, éclatée dans la société, difficile à suivre — donc facile à ignorer.



2. Parce qu’elle fragilise le quotidien



La dette publique ne provoque pas, du jour au lendemain, la faillite d’un ménage ou d’une TPE.

La dette privée, si.



3. Parce que c’est elle qui provoque les crises financières



La crise de 2008 n’était pas une crise de dette publique.

C’était une crise de dette privée :

• ménages surendettés,

• prêts à risque,

• titrisation,

• bulle immobilière.



Le véritable moteur des crises, c’est la dette contractée par les acteurs privés, pas celle de l’État.





💥 2008 bis ? Pas exactement.



La différence majeure entre 2008 et aujourd’hui, c’est que :

• les taux ont été très bas pendant trop longtemps,

• les prix immobiliers ont explosé,

• les entreprises ont accumulé des crédits pour survivre après 2020,

• les ménages ont poussé leur capacité d’emprunt au maximum,

• les banques ont, sous pression politique, laissé couler des flux de financement en période artificiellement “protégée”.



Aujourd’hui, avec la remontée des taux,

→ ce modèle craque par le bas.



Et pourtant, le débat public reste focalisé sur la dette publique, comme si les crises venaient du budget de l’État et non de la structure réelle du crédit dans la société.





📈 Un signal faible devenu signal fort



Sur FranceBourse, nous analysons les marchés avec une double approche :

technique, fondamentale, mais aussi sociologique.

Et ce que montre l’explosion de notre vidéo d’hier, c’est qu’il existe une véritable demande pour comprendre ce qui se joue hors des radars médiatiques.



Les internautes ne s’y trompent pas : ils pressentent que la fragilité ne vient pas des indicateurs officiels, mais de ce qui se passe dans la vie réelle :

• trésoreries exsangues,

• ménages saturés,

• crédit bancaire resserré,

• défaillances d’entreprises en hausse,

• capacité d’endettement qui atteint ses limites.



C’est là que naissent les futurs krachs, et c’est là qu’ils se diffusent.





🎥 Pour aller plus loin : notre analyse vidéo complète



Nous avons consacré une vidéo entière à ce sujet essentiel.

Elle est disponible ici :

https://youtu.be/7aV_1o90M4Q?si=phX9fleQhGQJJ8kO



Jean-David Haddad

Francebourse.com

Auteur de "comprendre l'économie d'aujourd'hui en 1h" (livre qui aborde le sujet)



Bourse, Finance

Publications précédentes



