Nature et Logis a réussi une augmentation de capital

La société cotée sur Access, NATURE ET LOGIS, dont nous avons réalisé une interview du PDG l'an dernier ( www.francebourse.com ), vient d'annoncer le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS :40 448 actions NATURE ET LOGIS ont été souscrites au prix unitaire de 10,04 € :- 17 892 actions souscrites à titre irréductible- 22 556 actions souscrites à titre réductibleNature et Logis précise qu'un certain nombre de business angels qui accompagnent la société ont participé à cette augmentation de capital, affichant ainsi leur confiance dans les perspectives de croissance de NATURE ET LOGIS. Cette opération devrait en effet permettre de financer une croissance qui se veut ambitieuse, et qui devrait se concrétiser dès 2019 par un chiffre d'affaires en très nette croissance.A l’issue de l’opération, le capital est composé de 376 426 actions.Au cours actuel de 11.2€ la capitalisation boursière est donc de 4.2M€.A noter que le cours de bourse a gagné plus de 10% depuis la parution de notre dossier sur les valeurs d'ACCESS.Francebourse.com