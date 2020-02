"TENDANCES ET PREVISIONS" : la nouvelle lettre confidentielle de prévisions économiques

Depuis 18 ans, je vous accompagne par mes recommandations boursières basées sur mon savoir d’économiste, mon approche de la bourse étant axée sur une étude économique voire socio-économique, en y intégrant de l'analyse financière.Vous savez par ailleurs que depuis de nombreuses années je publie des livres comme "L'économie, rien de plus simple!" pour aborder l’économie de manière plus pédagogique.C’est pourquoi aujourd’hui, pour aller plus loin et vous informer davantage, nous lançons en avant-première une lettre, purement économique. Cette lettre se nomme "Tendances et Prévisions".J’ai le plaisir de vous offrir gracieusement ce numéro 1 (janvier/février) à l'adresse suivante :N'hésitez pas à l'imprimer, à le télécharger, à en faire la promo autour de vous!Cette lettre est la première lettre de prévision économique pour le grand public, à destination des particuliers et des chefs d'entreprise qui y trouveront des indications précieuses.Dans cette lettre bimestrielle, vous trouverez tous les deux mois :-Un indicateur économique : présentation, et évolutions actuelles (pour ce numéro 1, c'est l'inflation et le pays est la France)-Unique en France : d'un coup d'oeil, un tableau des taux obligataires courts et longs de 32 pays clés, ainsi que leur mouvement sur les deux derniers mois. Ainsi sont analysées les tendances, sont mises en évidence les zones du monde où arrivent des tensions, etc. Des scénarios sont alors élaborés. Rappelons que les taux obligataires constituent des indicateurs-clés de l'économie mondiale.-Une analyse prospective sur les matières premières, en particulier le pétrole et l'or.Cette lettre sera vendue ultérieurement sur abonnement, une remise exceptionnelle de 50% sera proposée aux membres de Francebourse!N'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur contact@francebourse.com Jean-David Haddad