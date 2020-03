Interview express de Jean-Claude Bourdon - PDG de Dietswell Suite à l'effondrement des cours du pétrole, Jean-David Haddad a réalisé une interview express de Jean-Claude Bourdon, PDG de Dietswell



JDH : Bonjour Mr Bourdon, ce qui se passe depuis plusieurs jours est terrible sur les cours du pétrole. Que se passe-t-il?



JCB : Bonjour, oui on constate un ralentissement général de l'économie en ce début d'année suite à ce coronavirus.



JDH : En tant que patron d'une PME internationale, comment l'interprétez-vous?



JCB : La psychose du virus freine les déplacements et la mobilité des gens. Ce qui est très pénalisant dans le monde du pétrole.



JDH : Certes, c'est un univers où il y a beaucoup de chantiers, où une présente physique est indispensable, où tout ne peut pas se faire par internet!



JCB : Oui, et c'est une activité qui est très internationale.



JDH : Est-ce que Dietswell en souffre?



JCB : Je vous mentirais si je vous disais le contraire! Bien sur que nous en souffrons! Néanmoins, nous avons des projets locaux, comme en Irak qui ne sont quasiment pas impactés par ce contexte. Et nous avons aussi et surtout notre projet dans les énergies renouvelables éolien offshore qui continue de progresser et d'intéresser, ce qui est positif. Je communiquerai sur le sujet un peu plus tard.



JDH : Merci de cette interview express!



JCB : Merci à vous



Francebourse.com