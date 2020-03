K R A C H !!!

C'est le krach sur la bourse de Paris et toutes les bourses mondiales!Le CAC 40 dévisse aujourd'hui de 7 à 8% selon les moments de la journée, se trouvant autour des 4750 points. Soit une perte de 1400 points depuis ses plus hauts ce qui se retranscrit par une chute de 23% en deux semaines!Le tout avec d'importants volumes.A ce niveau nous restons sur un pourcentage de baisse comparable à celui de fin 2015/début 2016, le CAC 40 ayant perdu 25% en tout à cette époque. Le présent krach est par contre bien plus rapide. Donc forcément plus impressionnant.Nous appelons à la prudence et la vigilance mais aussi à l'action. Dans une certaine mesure.Mails envoyés ce jour :https://www.francebourse.com/fiche_news_147381.fbFrancebourse.com