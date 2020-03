L'Italie, dans l'hystérie virale, son économie en danger! Le dernier pointage fait office de 631 décès en Italie. La France, avec ses 33 morts, est encore loin de ce chiffre. D'ailleurs notre taux de mortalité reste sous les 2% alors qu'il est à plus de 6% en Italie. Est-ce en raison d'un système de santé plus efficace en France?

Quoi qu'il en soit, rappelons que la grippe "banale" tue dans les 8.000 personnes par en rien qu'en France et 290.000 à 650.000 personnes dans le monde!

L'Italie a pris des mesures drastiques comme l'interdiction de circulation de ses citoyens sur le territoire national, sauf autorisation gouvernementale, les récalcitrants s'exposant à trois mois de prison.

Commerces au ralenti, spectacles et divertissements fermés : ces mesures sont de nature à mettre à genoux l'économie italienne.

D'ailleurs aujourd'hui même l'Italie a déclaré débloquer 25 milliards d'euros. Et indiqué par la voix de son ministre de l'économie, demander une rallonge de 20 milliards d'euros des dépenses publiques programmées pour 2020.

Il parait évident, même si cela n'est pas officiellement d'actualité, que l'Italie va creuser son déficit et mettre à mal les finances de l'Europe.

Attention! L'Italie est la troisième puissance économique de la Zone Euro et fait partie du G7.

Des problèmes économiques graves dans ce pays retentiront sur la zone Euro et sur la devise européenne qui remonte actuellement on ne sait pas pourquoi!



Francebourse.com