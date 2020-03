Des indices boursiers terriblement amochés...

L'année 2020 avait plutôt bien commencé, dans l'euphorie de 2019, euphorie caractéristique des années en 9.En ce début d'année 2020 le CAC 40 a largement dépassé les 6000 points, allant marquer un point haut à 6111 points. C'était le 17 janvier puis le 19 février. Un double top. Il faut toujours se méfier des double top! C'est ce qui est dit dans "le petit guide de survie face aux krachs boursiers".Le Dow Jones a réalisé un plus haut à 29568 points. C'était le 12 février.Que s'est-il passé depuis? Un enchainement de faits, un vent de panique générale qui a contaminé les gouvernements, l'arrêt partiel voire presque total de plusieurs économies... Et le krach boursier le plus rapide de l'histoire récente.La semaine dernière le CAC 40 a tapé un plus bas à 3632 points et le Dow Jones un plus bas à 18917 points.Par rapport à ses plus hauts, le CAC a ainsi chuté de 2479 points soit 40.5% et le Dow Jones a ainsi chuté de 10651 points soit 36%.Un début de rebond du CAC 40 sur la fin de la semaine passée... Le Dow Jones n'en a pas profité...Et par rapport au 1er janvier le CAC 40 perd 32.27% et le Dow Jones perd 32.81%. Un tiers de valeur envolés en fumée : c'est le tarif actuel.Une analyse graphique du Dow Jones ainsi qu'une analyse graphique du CAC 40 sont en ligne :Francebourse.com