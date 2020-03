Pire que 2001 et 2008 prévient l'OCDE... Le choc de 2020, arrivé si brutalement, après la plus longue période de croissance de l'histoire des Etats-Unis... "Il s'agit du troisième mais du plus grand choc économique, financier et social du XXIe siècle et il exige un effort mondial moderne semblable au Plan Marshall et au New Deal - combinés, pour éviter une récession prolongée", a prévenu aujourd'hui Angel Gurria, Secrétaire Général de l'OCDE, dans un entretien à la BBC.

Les prévisions pessimistes faites par l'OCDE le mois dernier d'une croissance mondiale réduite à 1.4% seront nettement dépassées... dans le pessimisme.

Il souligne que le choc économique est déjà plus violent qu'après les attentats du 11 septembre 2001 ou la crise financière de 2008.



Francebourse.com