Un petit guide de survie face aux krachs boursiers...

Notre rédacteur en chef Jean-David Haddad vient de publier un petit livre de 72 pages, vendu moins de 10 euros...Il s'agit d'un "petit guide de survie face aux krachs boursiers".L'auteur prévient : "Il s'agit, je le dis sincèrement, d'un spin-off : j'ai repris la partie 4 de mon livre, une partie 4 qui s'intitule. Et je l'ai complétée, enrichie et actualisée avec ce qui se passe sous nos yeux actuellement."Ce livre est divisé en 4 parties :-Qui est concerné par la baisse?-Typologie des baisses-Prévoir la baisse-Comment s'enrichir avec la baisse?Aucun krach ne ressemble au précédent, ni dans ses causes ni dans sa forme... Et pourtant, un krach aura les mêmes conséquences sur votre patrimoine : il peut potentiellement vous ruiner, ou au contraire potentiellement vous enrichir considérablement.Sans prétendre faire de vous un expert en krachs boursiers, ce petit guide tentera au moins de vous permettre de voir un krach arriver, et une fois qu'il sera là, d'agir, pour le présent et surtout pour l'avenir. Afin que votre portefeuille puisse non seulement survivre au krach mais aller de l'avant !Un livre unique sur le marché français...En vente partout. A noter qu'Amazon ne commande pas actuellement, les nouveaux livres qui sont publiés, tous éditeurs confondus, privilégiant les denrées alimentaires.Cependant il est en vente en e-book sur Amazon à 7.49€ :En livre papier :Francebourse.com