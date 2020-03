2020 : la plus grande crise économique, prévient OCDE

Le choc de 2020, arrivé si brutalement, après la plus longue période de croissance de l'histoire des Etats-Unis... "Il s'agit du troisième mais du plus grand choc économique, financier et social du XXIe siècle et il exige un effort mondial moderne semblable au Plan Marshall et au New Deal - combinés, pour éviter une récession prolongée", a prévenu aujourd'hui Angel Gurria, Secrétaire Général de l'OCDE, dans un entretien à la BBC.Les prévisions pessimistes faites par l'OCDE le mois dernier d'une croissance mondiale réduite à 1.4% seront nettement dépassées... dans le pessimisme.Il souligne que le choc économique est déjà plus violent qu'après les attentats du 11 septembre 2001 ou la crise financière de 2008.Conséquences envisageables de cette crise :Francebourse.com