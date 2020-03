L'or : grand gagnant de la crise? L'once d'or gagne plus de 7% depuis le 1er janvier et cela avec une faible volatilité.

On sait qu'en période de crise, par définition l'or remonte, car les capitaux se dirigent vers un actif qui rassure, qui est international, qui est liquide et qui est physique. L'or dit papier (certificats indexés sur des stocks d'or) en profite également.

La crise du coronavirus n'échappe pas à cette règle d'or!

Depuis ses plus bas de novembre 2015 à 1046 dollars, l'once d'or a gagné 57% avec peu de volatilité. Se rapprochant petit à petit de son plus haut historique atteint en juillet 2011 à 1912 dollars l'once.

Il lui faudrait encore gagner 16% seulement pour retrouver ce niveau record!

A noter que l'argent ne profite pas pour le moment de cela. L'once d'argent est 14.2 dollars contre 18 dollars au 1er janvier.

Le rapport or/argent est très élevé à 115



JDH

Francebourse.com