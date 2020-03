Bourse de Paris : le trimestre le plus triste du 21ème siècle C'est un bien triste trimestre qui s'achève sur la bourse de Paris. Une fin de trimestre où le marché, comme les médias, comptent chaque jour le nombre de morts du coronavirus.

Au 1er janvier, ce virus existait mais on en parlait assez peu. Il n'effrayait pas du tout les marchés. Et dès la mi février, dès son arrivée en force sur le sol européen, ca n'a été que vent de panique sur vent de panique.

Le CAC 40 qui avait bien commencé l'année, termine le trimestre sur une baisse de 27%.

Beaucoup d'entreprises sont à genou. Des mots que l'on croyait oubliés comme "nationalisations" refont leur apparition.

Les compagnies aériennes, les voyagistes et les para-pétrolières sont les plus touchées.

En effet, Air France perd 49% depuis le 1er janvier, Tui perd 64% et CGG perd 72%.

On ne pensait pas revoir le pétrole au niveau de ses cours de 2003... C'est pourtant chose faite avec un Brent à 22$. La faute à une paralysie de l'activité mondiale.

Le monde vit au rythme du confinement et de la peur. C'est bien le plus triste trimestre du 21ème siècle... Pour le moment!



Jean-David HADDAD

Francebourse.com