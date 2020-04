10% de récession, à quoi cela correspond-il? L’on nous parle de 8% de prévision de récession en 2020 suite à la crise sanitaire (source : gouvernement français) alors que ces prévisions étaient de 3% il y a encore un mois!



Pour notre part nous avons estimé que cette récession pouvait être de 8.5% (prévision Jean-David Haddad : Francebourse/Les Pros de l'Eco)



Dans quelque temps, si ça se trouve, on nous parlera de 10% de récession.



Mais, que ce soit 3%, 8% ou 10%, qu’est-ce que cela signifie?



Prenons le cas de 10% de récession.



Cela signifie que le PIB baisserait de 10% sur l’année 2020 par rapport à 2019.



Or le PIB mesure la création de valeur dans une économie. Une baisse de 10% du PIB signifierait donc que cette économie créerait 10% de valeur en mois que l’année précédente. Autrement dit, qu’il y aurait moins de ventes de services, moins de ventes d’Airbus, moins de voyages, etc. Et que la somme de tout cela ferait 10% de moins. Une baisse se répercutant sur la richesse de l’Etat car du coup ce dernier ferait entrer moins d’impôts.



Mais surtout, s’il y a moins d’activité économique, il y aura plus de chômage! Car, si on vend moins de coupes de cheveux et moins d’Airbus ou de voitures, il y aura besoin de moins de main d’oeuvre!



Donc, une récession cela n’est jamais une bonne nouvelle!



Jean-David Haddad