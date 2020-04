Le pétrole à un cours négatif!

Non! Rassurez-vous... Une action ne peut pas avoir un prix négatif.Mais le baril de pétrole, oui!Pourquoi? Car le baril de pétrole est basé sur un contrat futur.Et que, si personne ne veut de votre pétrole et que vous ne voulez pas le gardez, vous allez payer pour qu'on vous le prenne!Insensé? Pas plus que le phénomène de taux d'intérêts négatifs qui avait surpris tout le monde lorsque c'est arrivé au milieu de la dernière décennie.Voilà donc que depuis hier le WTI (pétrole américain) se retrouve à un cours négatif, alors que le Brent (pétrole des mers du Nord) est à 26$ le baril. Cet écart phénoménal s’explique tout simplement par le fait que les deux marchés ne sont plus en concurrence : les américains n’exportent plus le pétrole.La première cause est inévitablement l’effondrement de la demande mondiale. Mais là n’est pas la seule raison pour expliquer une telle baisse. Dans le même temps, l’offre augmente. L’Arabie Saoudite et la Russie se mènent une guerre des prix.Partout, les stocks arrivent à saturation et entrent en tension alors que de nombreux producteurs préfèrent mieux stocker que vendre à perte comme nous avons pu le constater avec un baril brut négatif.Voilà l'explication...Plus de détails ici :Francebourse.com