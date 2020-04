Or, argent et pétrole au summum de la volatilité!

Or, argent et pétrole montrent une grande volatilité depuis ce début d’année hors normes!Le pétrole s’est effondré comme jamais, perdant 70% depuis le 1er janvier (Brent). Ne parlons même pas du WTI qui est hors compétition sur le plan de la volatilité!L’or quant à lui est revenu tutoyer ses sommets de 2011, avec un plus haut à 1775 dollars l’once. Le cours de l’once est actuellement descendu à 1680 dollars, en hausse de près de 12% depuis le 1er janvier.L’once d’argent a dans un premier temps baissé avec la crise économique déclenchée de facto par la crise sanitaire, et commence à remonter. Actuellement à près de 15 dollars l’once, l’argent perd encore 16% depuis le 1er janvier.Les fluctuations de ces trois grandes matières premières illustrent parfaitement la tendance : l’or monte parce que le monde a peur, le pétrole s’effondre car l’activité économique s’est effondrée, et enfin l’argent a d’abord baissé car l’activité industrielle s’est effondrée mais remonte car les perspectives de crise monétaire tirent ce métal vers le haut…Nos abonnés ont bénéficié de nos recommandations gagnantes sur ces trois matières premières.Articles de prévisions sur l'or et l'argent, sur notre site partenaire :Francebourse.com