Le livret A est-il avantageux?

L’épargne des français sur le fameux livret A atteint de nouveaux records. En janvier, le livret A pèse près de 303 milliards d’euros. Entre décembre 2019 et janvier 2020, la collecte sur le livret A a augmenté, passant de -1,6 Mds€ à 4,3Mds€.Mais le livret A est-il avantageux?Plus que la bourse si on se réfère à la performance du CAC 40 depuis le 1er janvier, mais probablement moins si on se place sur le long terme et que l'on sélectionne ses actions!À court terme, donc, oui le livret A est avantageux. Certes, le taux de rémunération de cette forme d’épargne des français n’est que de 0,5%, mais placer à 0,5% est mieux que subir une déflation de plusieurs dizaines de pourcents sur d’autres actifs ou de quelques pourcents sur certains biens et services de consommation. C’est donc un gain de pouvoir d’achat de court terme.À moyen et long terme, la réponse devient bien plus contrastée. Le livret A est une épargne d’État… Les français l’oublient trop souvent, alors que cela concerne bien l’épargne des français!Et c’est de là que peut surgir un problème de taille : les difficultés budgétaires de 2021 ( www.lesprosdeleco.com ) remettent en cause l’ensemble des placements. En 2018 par exemple, presque 65% (164Mds) de l’encours sur les livrets A a alimenté des prêts publics alors que près de 34% (86Mds) a été placé sur différents actifs comme les actions ou les obligations, d’après la Caisse des dépôts, en charge de cette épargne centralisée.Le livret peut ainsi être menacé par, d’une part, la correction violente des actifs privés, et d’autre part, la correction des actifs publics qui pointe à partir de la fin 2021 jusqu’en 2022.Francebourse.com