Or et argent : des cours encore divergents

Alors que le cours de la plupart des actifs s’effondre depuis le 1er janvier 2020, à l’instar des indices boursiers (la plupart perdant entre 20% et 30%) ou des prix du pétrole (plus de 70% de baisse), le cours de l’or quant à lui gagne 12%, à 1710 dollars l’once.De son côté, l’argent ne profite pas encore du mouvement, perdant 15% depuis le 1er janvier, à 15 dollars l’once.Le rapport or/argent reste actuellement sur des plus hauts historiques, à plus de 110. Sur les dernières décennies, ce rapport a fluctué entre 30 et 60 la plupart du temps.La suite dépendra de la conjoncture économique, de la présence ou pas d’inflation, suite à l’incroyable création monétaire qui a lieu en ce moment.Prévisions sur www.lesprosdeleco.com JDHFrancebourse.com