Suite au discours d'Edouard Philippe, faut-il prévoir une récession plus importante? Aujourd'hui le Premier Ministre Edoaurd Philippe s'est exprimé devant l'Assemblée Nationale sur les modalités du déconfinement.



Il est ressort que le confinement pratiqué en France a certes été un peu moins strict qu'en Espagne et en Italie... Par contre, le déconfinement risque d'être plus strict, plus laborieux et plus progressif! Pas de réouverture des restaurants, bar, hôtels avant longtemps, pas forcément de déconfinement partout le 11 mai, le télétravail restera encouragé et la réouverture des commerces ne se fera que sous conditions.



Ce qui a été annoncé montre que le vrai redémarrage de l'économie n'est pas pour demain! Et certainement pas dès le 11 mai. L'ampleur de la récession en 2020, que nous avons estimée à 8.5% (alors que le gouvernement l'estimait à 3%, avant de faire une révision à 8% de récession), devra très probablement être revue à la hausse. Un calcul sera refait prochainement. Mais vu que l'après-11-mai s'annonce plus comme un confinement légèrement assoupli que comme un déconfinement, on peut partir sur l'idée d'une paralysie de l'économie française d'un mois supplémentaire.

La récession pourrait donc être à deux chiffres cette année.



Aujourd'hui, après avoir tapé un point haut à 4600 points dans l'espoir d'une reprise forte de l'économie française, le marché risque de déchanter suite à ce discours. Déjà le CAC baisse de 50 points depuis que ce discours a commencé.



Francebourse.com