Les matières premières ont-elles un avenir radieux?

Depuis quelques mois, et surtout quelques semaines, on assiste à une grande volatilité sur les marchés de matières premières :-le pétrole s'est littéralement effondré comme jamais, avant d'entamer un vif rebond qui le maintient encore très loin néanmoins de son cours moyen des dernières années-l'or monte, de manière assurée, et ferme-l'argent a un parcours contrarié et semble entamer une phase haussière néanmoins-l'uranium gagne 36% depuis le 1er janvier-le zinc et le suivre sont en baisse...Cette volatilité et ces évolutions contrariées signifient peut-être le début d'une tendance long terme à la hausse de l'ensemble des marchés de matières premières.En effet, si on prend les indices de matières premières, ils semblent arriver sur des points bas comme le montre l'article suivant :Francebourse.com