Le taux de l'OAT reste à 0% pour le moment... Le taux de l’OAT France 10 ans n’est plus à -0.3% ou -0.4% comme il y a quelques mois, mais il oscille autour de 0%. Il était à 0.1% fin avril et débute ce mois de mai autour de -0.05% contrairement au taux allemand qui, lui, reste un des plus négatifs au monde avec -0.6%.



Concrètement, un pays dont le taux obligataire est à 0%, cela signifie que le pays en question peut emprunter sur les marchés de capitaux sans devoir payer des intérêts. Quand ce taux est négatif, le pays en question doit rembourser moins que la somme empruntée. Et quand il est positif (ce qui est, rappelons-le, la norme historique) le pays qui emprunte doit payer des intérêts à ses créanciers.



Vu que la crise du coronavirus pousse les pays, déjà très endettés, à s’endetter encore plus, une flambée des taux aura des conséquences désastreuses sur les finances des pays en question. Nous n’y sommes pas. Du moins pas encore!



