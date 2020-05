Bourse de Paris : un 8 mai sans conviction Ce vendredi 8 mai est une séance vraiment sans conviction aucune sur la bourse de Paris. Le CAC 40 progresse, il gagne un peu plus de 1% à 15h15 heure de Paris, à 4550 points, mais avec un volume réellement famélique de 750 millions d'euros échangés!

On notera cette décrue des volumes tout au long de la semaine, avec hier 2.5 milliards d'euros, avant-hier 2.6 milliards, mardi 2.9 milliards... Tandis que la séance baissière de lundi était bien plus nourrie avec 4 milliards.

On est plus dans un marché d'attentisme que dans un marché acheteur.

Un marché qui attend... Attente du déconfinement, attente des prochains chiffres économiques...



Francebourse.com