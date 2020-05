La France durement touchée par la récession Les premiers chiffres du niveau de récession sur le premier trimestre sont tombés... Et ils sont catastrophiques. Ils le sont d'autant plus que dans le monde occidental le mois de janvier s'est déroulé tout à fait normalement, et pareil pour la moitié au moins du mois de février.

La zone Euro a vu son PIB chuter de 3.8%, les USA de 4.8%, le Royaume-Uni de 2%, mais on notera que le Royaume-Uni est un des derniers pays à être entré dans la crise sanitaire.

Sans surprise, les pays ayant pratiqué le confinement autoritaire ont vu la récession la plus sévère... Et la France est le pays le plus durement touché en la matière. Ainsi le PIB français s'est contracté de 5.7% alors que l'Italie et l'Espagne ont vu une récession, respectivement de 4.7% et 5.2%.



JDH

Francebourse.com