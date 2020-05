La bourse de Paris affectée par les chiffres économiques Ce sont les chiffres de la récession du premier trimestre en France qui font plier, ployer le CAC 40 aujourd'hui. L'indice se retrouve en baisse de 3% à 4200 points. Il y avait longtemps que le CAC 40 n'avait pas tant chuté.

Rappelons que la zone Euro a vu son PIB chuter de 3.8%, les USA de 4.8%, le Royaume-Uni de 2%, mais on notera que le Royaume-Uni est un des derniers pays à être entré dans la crise sanitaire. Sans surprise, les pays ayant pratiqué le confinement autoritaire ont vu la récession la plus sévère... Et la France est le pays le plus durement touché en la matière. Ainsi le PIB français s'est contracté de 5.7% alors que l'Italie et l'Espagne ont vu une récession, respectivement de 4.7% et 5.2%.



