Or, argent, pétrole : totale réussite pour nos abonnés!

Nous avons recommandé des trackers sur l'or, l'argent et le pétrole début mars, alors que ces matières premières, du moins pour deux d'entre elles (argent et pétrole) étaient au plus bas! L'or avait en effet entamé un rebond depuis décembre dernier, après une pause, et un début de rebond, déjà un an plus tôt.Aujourd'hui l'ensemble de nos positions recommandées sont en forte hausse.En effet l'argent gagne 50% depuis ses plus bas du 19 mars, le pétrole gagne plus de 100% tandis que l'or a continué son paisible chemin haussier.Une analyse graphique sur chacune de ces trois matières premières est en ligne :JDHFrancebourse.com