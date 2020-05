Dietwell : la meilleure action de son secteur? La PME spécialisée en ingénierie et services de l’industrie des énergies renouvelables, appelée encore Dietswell et bientôt Dolfines, a été lauréate ce mois-ci, de la Marine Energy Alliance (MEA), afin de poursuivre le développement de son concept de production d’hydrogène offshore alimenté par l’éolien flottant, fondé sur sa technologie exclusive de plate-forme éolienne flottante TrussFloat™.



C'est avant la fin mai que le groupe dirigé par Jean-Claude Bourdon devrait annoncer ses résultats annuels qui ont été décalés, comme sur beaucoup d'entreprises, pour cause de crise sanitaire.



On notera que le titre Dietswell s'est bien ressaisi!



En effet, le titre ne perd que 9% depuis le 1er janvier contre 25% de baisse sur le CAC 40, et une baisse de 34% de l'indice "Pétrole et Gaz".

Diestwell est un des titres qui résiste le mieux de son secteur, cela en partie en raison de sa diversification assumée dans les éoliennes offshore, appelées à devenir la première activité de Dietswell, prochainement rebaptisée Dolfines.



