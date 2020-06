Récession éclair ou récession durable?

Plus on s'éloigne de la crise sanitaire et plus on avance dans la crise économique! Le chiffre de la récession pour 2020 ne fait que croitre. La France est désormais le pays qui risque d'être le plus affecté, à égalité avec l'Italie.Dans les deux cas, une baisse de 12% du PIB en cas de crise unique et de 14% en cas de deuxième secousse, sont envisagées.Alors que du côté des USA, le risque de baisse est moitié moindre...Lire article complet sur le sujet :JDHFrancebourse.com