ARGENT vs PETROLE : deux parcours différents Le cours de l'argent et le cours du pétrole ont tous deux été affectés par la crise... Au même moment, à peu près de la même manière, mais la suite est très différente!

Si on regarde les évolutions sur une année glissante, le cours de l'argent gagne près de 20% alors que celui du pétrole perd plus de 30%.

Au moment du confinement les deux ont chuté, mais le pétrole avait amplifié cette chute.

Et depuis la fin du confinement, alors que l'économie mondiale redémarre à un rythme qui n'est pas celui qu'on pouvait attendre, le pétrole accuse encore un net retard sur ses cours de début d'année, tandis que l'argent est à présent revenu à ses cours de début d'année.



Aujourd'hui, l'argent a rattrapé toute sa chute mais garde du potentiel surtout en cas d'inflation!



JDH

Francebourse.com